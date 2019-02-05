Son Dakika Haberleri: Trafoda Arızayı Onarmak İsteyen İşçi, Akıma Kapılarak Yaralandı

Trafoda Arızayı Onarmak İsteyen İşçi, Akıma Kapılarak Yaralandı

1 saat önce

ŞANLIURFA'da arızayı onarmaya çalışırken trafoda meydana gelen patlama sonucu akıma kapılan enerji firmasında işçi Mahmut Öztürk, ağır yaralandı.

Trafoda Arızayı Onarmak İsteyen İşçi, Akıma Kapılarak Yaralandı, System.String[]
ŞANLIURFA'da arızayı onarmaya çalışırken trafoda meydana gelen patlama sonucu akıma kapılan enerji firmasında işçi  Mahmut Öztürk, ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri elektrik kesintisi nedeniyle durumu Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (DEDAŞ) bildirdi. Bölgeye gelen DEDAŞ ekibindeki Mahmut Öztürk, onarım yaptığı sırada trafoda büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Patlama sonucu akıma kapılarak yaralanan işçi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan ve vücudunda yanıklar olduğu öğrenilen Öztürk'ün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:32 Kaynak: DHA

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