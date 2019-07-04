Trafoda çıkan dumanlar korkuttu
59 dakika önce
Adıyaman'da, bir elektrik trafosunda yükselen dumanlar vatandaşların korkusuna neden oldu.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:45 Kaynak: İHA
'da, bir elektrik trafosunda yükselen dumanlar vatandaşların korkusuna neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi
Yeni Pınar
Camii yanında bulunan bir elektrik trafosunda bilinmeyen nedenlerden dolayı dumanlar yükseldi. Çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu elektrik arıza ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptıkları çalışmalar sonrasında çıkan dumanlar kesildi. - ADIYAMAN
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