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Trafoda çıkan dumanlar korkuttu

59 dakika önce

Adıyaman'da, bir elektrik trafosunda yükselen dumanlar vatandaşların korkusuna neden oldu.

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Adıyaman'da, bir elektrik trafosunda yükselen dumanlar vatandaşların korkusuna neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi Yeni Pınar Camii yanında bulunan bir elektrik trafosunda bilinmeyen nedenlerden dolayı dumanlar yükseldi. Çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu elektrik arıza ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptıkları çalışmalar sonrasında çıkan dumanlar kesildi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:45 Kaynak: İHA
Atatürk Caddesi, Adıyaman, Pınar, 3. Sayfa
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