Trafoda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Trafoda çıkan yangın korkuttu

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesi Yenişakran Dallas Mahallesinde sabah 10.30 sıralarında trafoda yangın çıktı.

İzmir'in Aliağa ilçesi Yenişakran Dallas Mahallesinde sabah 10.30 sıralarında başlayan trafo yangını paniğe neden oldu. Mahalle sakinleri hemen itfaiyeyi aradı, itfaiye ekibi yoğun uğraşlar sonucu yangını söndürmeyi başardı. Yangın sırasında trafodan gelen patlama sesleri vatandaşları korkuttu. Öte yandan yangın nedeniyle Yenişakran Dallas Mahallesinde elektrikler kesildi. Ekiplerin elektrik çalışmaları devam ediyor.