Son dakika haberi: BALIKESİR-TRAFODA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberi: BALIKESİR-TRAFODA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KİŞİ ÖLDÜ

10.05.2022 00:47

Son dakika haberine göre BALIKESİR'in Edremit ilçesinde kablo çalmak için trafoya girdiği ileri sürülen Ali Çolpan (26), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde kablo çalmak için trafoya girdiği ileri sürülen Ali Çolpan (26), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay dün saat 21.00 sıralarında Edremit ilçesi Hekimzade Mahallesi'ndeki trafoda meydana geldi. Trafoda şiddetli bir patlama sesinin ardından elektriklerin kesilmesi üzerine mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi trafoya girdiğinde Çolpan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Çolpan'ın cenazesi, Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cansız bedeninin yanında bir pense bulunan Ali Çolpan'ın, kablo çalmak için trafoya girdiği ve elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Mahalle bakkalı Şakir Sarı, şiddetli bir patlama sesi duyduklarını belirterek, "Top patladı sandım. Orada gençler vardı. Onlar da sesten korktu, kaçtı. Sonra elektrikler kesildi. Hatta elektrik idaresini arayacaktım. Sonra polisler geldi. Ölen kişi dün de işyerime gelerek el feneri istemişti. Elinde de kurbağacık anahtarı ve pense vardı" dedi.

Olayın ardından Edremit'in 3 mahallesine yaklaşık 2 saat boyunca elektrik verilemedi.

Son dakika haberi: BALIKESİR-TRAFODA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KİŞİ ÖLDÜ
Son dakika haberi: BALIKESİR-TRAFODA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KİŞİ ÖLDÜ
Son dakika haberi: BALIKESİR-TRAFODA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KİŞİ ÖLDÜ
Son dakika haberi: BALIKESİR-TRAFODA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KİŞİ ÖLDÜ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: BALIKESİR-TRAFODA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: BALIKESİR-TRAFODA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika
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