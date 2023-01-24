İlk müdahalesi olay yerinde yapılan R.B., ambulans ile Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Üstündeki elbiseleri yanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan şüpheli ilk beyanında, trafoya intihar etmek amaçlı girdiğini savundu.

Olay, gece saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; trafoya giren kişinin elektrik akımına kapıldığını belirten vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, trafo içinden kendi imkanlarıyla çıkan R.B.'yi yaralı halde buldu.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Trafoda elektrik çarpan şahıs: 'İntihar için girdim' - Son Dakika

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