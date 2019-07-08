Son Dakika Haberleri: Trafoda mahsur kalan kedi kurtarıldı
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Trafoda mahsur kalan kedi kurtarıldı

2 gün önce

BİNGÖL'de, trafoda mahsur kalan yavru kedi, elektrik dağıtım şirketi ekiplerince kurtarıldı.

Trafoda mahsur kalan kedi kurtarıldı, System.String[]
Kredi Yurtlar Kurumu, Bingöl, Güncel
BİNGÖL'de, trafoda mahsur kalan yavru kedi, elektrik dağıtım şirketi ekiplerince kurtarıldı.
Kredi Yurtlar Kurumu'nun bünyesindeki yurdun bahçesindeki elektrik trafosuna ölçüm yapmaya gelen ekipler, içeriden kedi sesi geldiğini duyunca arama yaptı. Trafonun içinde yavru kedinin mahsur kaldığını gören ekipler, enerjiyi kesip, içeriden kediyi çıkardı. Bahçeye çıkarılan yavru kediye yiyecek ve su verildi.


- Bingöl
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:56 Kaynak: DHA
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