Son Dakika Haberleri: Trafoda mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

Trafoda mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı

1 saat önce

Bingöl'de, elektrik trafosunda mahsur kalan yavru kediyi elektrik dağıtım şirketi ekipleri kurtardı.

Trafoda mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı, System.String[]
Bingöl'de, elektrik trafosunda mahsur kalan yavru kediyi elektrik dağıtım şirketi ekipleri kurtardı.

Bingöl Merkez Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bahçesindeki elektrik trafosuna ölçüm yapmaya giden ekipler, içeriden kedi sesi geldiğini duyunca arama yaptı. Ekipler aramada, yavru bir kedinin içeride mahsur kaldığını gördü.

İlk olarak trafonun elektriği kesen ekipler, daha sonra titiz bir çalışma yaparak yavru kediyi mahsur kaldığı trafodan çıkardı. Kediye su ve yiyecek veren ekipler, daha sonra doğaya saldı. - BİNGÖL
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:03 Kaynak: İHA
Kredi Yurtlar Kurumu, Bingöl Merkez, Bingöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ODTÜ'de öğrencilerin "yurt" protestolarına polis ekipleri müdahale etti! Ağaç kesimi başladı Son Dakika! Motorine 15 kuruş indirim geldi Binali Yıldırım'dan Çankaya Köşkü açıklaması: Hiçbir zaman orada oturmadım İBB Başkanı İmamoğlu ile Esenler Belediye Başkanı Göksu arasındaki tartışma Meclis toplantısına damga vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 18:18:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafoda mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]