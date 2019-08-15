Trafoda patlama sonucu yangın kamerada
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sıcak hava nedeniyle elektrik direğindeki trafonun patlaması sonucu alev aldı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sıcak hava nedeniyle elektrik direğindeki trafonun patlaması sonucu alev aldı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:18 Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Şarköy ilçe merkezindeki eski öğretmen evinin yanında bulunan elektrik direğindeki trafoda çok sayıda patlamalar meydana geldi. Sonrasında çıkan yangın bir vatandaşın cep telefon kamerası tarafından kaydedildi. Çevredekiler ise o anları korkuyla izledi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. - TEKİRDAĞ
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