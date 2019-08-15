Trafoda patlama sonucu yangın kamerada

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sıcak hava nedeniyle elektrik direğindeki trafonun patlaması sonucu alev aldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sıcak hava nedeniyle elektrik direğindeki trafonun patlaması sonucu alev aldı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Edinilen bilgiye göre, Şarköy ilçe merkezindeki eski öğretmen evinin yanında bulunan elektrik direğindeki trafoda çok sayıda patlamalar meydana geldi. Sonrasında çıkan yangın bir vatandaşın cep telefon kamerası tarafından kaydedildi. Çevredekiler ise o anları korkuyla izledi.



Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. - TEKİRDAĞ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Gölete düşen çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve baba boğuldu

Bursa'da yüzde 92 engeli bulunan gaziye, ayaklarını uzattığı için dayak attılar

Kardeşini pompalı tüfekle 5 el ateş edip öldürdü

Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu