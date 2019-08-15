Trafoda patlama sonucu yangın kamerada
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- Trafoda patlama sonucu yangın kameradaTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sıcak hava nedeniyle elektrik direğindeki trafonun patlaması sonucu alev aldı.
- Trafoda patlama sonucu yangın kamerada Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 10:41 Kaynak: İHA
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sıcak hava nedeniyle elektrik direğindeki trafonun patlaması sonucu alev aldı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Şarköy ilçe merkezindeki eski öğretmen evinin yanında bulunan elektrik direğindeki trafoda çok sayıda patlamalar meydana geldi. Sonrasında çıkan yangın bir vatandaşın cep telefon kamerası tarafından kaydedildi. Çevredekiler ise o anları korkuyla izledi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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