Trafoda yanarak ölen kişinin kimliği belli oldu - Son Dakika
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Trafoda yanarak ölen kişinin kimliği belli oldu

10.06.2022 15:31
Trafoda yanarak ölen kişinin kimliği belli oldu

Adana'da girdiği trafoda yangın çıkınca feci şekilde hayatını kaybeden gencin Abuzer Yıldırım olduğu belirlendi.

Adana'da girdiği trafoda yangın çıkınca feci şekilde hayatını kaybeden gencin Abuzer Yıldırım olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, trafoda yangın çıktığı ihbarı üzerine itfaiye ekiplere harekete geçti. Ekipler kısa sürede yangını söndürürken yapılan çalışmada içeride bir kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Ancak şahıs tamamen yandığı için tanınmayacak şekilde olduğundan kimliği belirlenemedi. Polis olayla ilgili çalışma başlatılırken cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polisin yaptığı çalışmada şahsın uyuşturucu kullanmak, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmaktan suç kaydı bulunan Abuzer Yıldırım (29) olabileceği ihtimaline karşı ailesine haber verildi. Baba Tahsin Yıldırım adli tıp kurumu morguna gelerek teşhiste bulundu. Baba oğlunu teşhis edince ölen şahsın Abuzer Yıldırım olduğu kesinleşti. Yıldırım'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi. - ADANA

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Adana'da trafo yangını: 1 ölü Adana'da trafo yangını: 1 ölü Elektrik kontağından çıkan yangında kamyon kül oldu Elektrik kontağından çıkan yangında kamyon kül oldu
Kaynak: İHA

Akıncılar, İtfaiye, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafoda yanarak ölen kişinin kimliği belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafoda yanarak ölen kişinin kimliği belli oldu - Son Dakika
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