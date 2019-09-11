Son Dakika Haberleri: Trafodaki yangın paniğe neden oldu
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Trafodaki yangın paniğe neden oldu

1 saat önce

Trafodaki yangın paniğe neden olduİSTANBUL - Ataşehir'deki bir iş merkezinin elektrik trafosunda yangın meydana geldi.

Trafodaki yangın paniğe neden oldu

İSTANBUL - Ataşehir'deki bir iş merkezinin elektrik trafosunda yangın meydana geldi. Çıkan duman ve koku nedeniyle iş merkezi çalışanları binayı boşalttı. Kısa süreli panik üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ataşehir'deki Firuze Sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinin elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Trafodaki yangın nedeniyle etrafa yayılan duman ve koku, kısa süreli paniğe neden oldu. İş merkezinde çalışanlar binayı boşaltırken, vatandaşların sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Olay yerine gelen itfaiye, durumun kontrol altına alınmasının ardından iş merkezinin bulunduğu sokaktan ayrıldı. Çevredeki vatandaşlar ise olayın kısa süreli yaşandığını, herhangi bir olumsuzluk meydana gelmediğini söyledi.

Trafodaki yangın paniğe neden oldu

Ataşehir, İtfaiye, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:53 Kaynak: İHA
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