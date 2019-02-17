Son Dakika Haberleri: Trafodan Enerji Çekercesine Hızlı Şarj Olan Telefon: Oppo Rx17 Pro İncelemesi (35 Dk'da Şarj...

Trafodan Enerji Çekercesine Hızlı Şarj Olan Telefon: Oppo Rx17 Pro İncelemesi (35 Dk'da Şarj...

43 dakika önce

Oppo, Avrupa'da oldukça ses getirmesi muhtemel iki yeni orta ve üst seviye akıllı telefonu Oppo RX17 Pro ve RX17 Neo modellerini resmi olarak tanıttı.

Oppo, Avrupa'da oldukça ses getirmesi muhtemel iki yeni orta ve üst seviye akıllı telefonu Oppo RX17 Pro ve RX17 Neo modellerini resmi olarak tanıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:45 Kaynak: Youtube

Avrupa, Genel
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