Trafodan Enerji Çekercesine Hızlı Şarj Olan Telefon: Oppo Rx17 Pro İncelemesi (35 Dk'da Şarj...
43 dakika önce
Oppo, Avrupa'da oldukça ses getirmesi muhtemel iki yeni orta ve üst seviye akıllı telefonu Oppo RX17 Pro ve RX17 Neo modellerini resmi olarak tanıttı.
Oppo, Avrupa
'da oldukça ses getirmesi muhtemel iki yeni orta ve üst seviye akıllı telefonu Oppo RX17 Pro ve RX17 Neo modellerini resmi olarak tanıttı.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:45 Kaynak: Youtube
İki Grup Arasındaki Kavga AVM'yi Savaş Alanına Çevirdi! Yaralılar Var
Fuhuş Operasyonunda Yakalanan 2 Erkeğin HIV Virüsü Taşıdıkları Ortaya Çıktı
23 Yaşındaki Ukraynalı Kadın, TIR Şoförünün Boğazını Kesti
Biber Görünümlü Limon, Görenleri Hayrete Düşürdü