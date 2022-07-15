Kablo hırsızı, mahalleyi elektriksiz bıraktı - Son Dakika
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Kablo hırsızı, mahalleyi elektriksiz bıraktı

15.07.2022 15:55

Kablo hırsızı, mahalleyi elektriksiz bıraktı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde trafoda kabloları çalan bir hırsız, mahallenin elektriğinin kesilmesine sebep oldu.

Kablo hırsızı, mahalleyi elektriksiz bıraktı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde trafoda kabloları çalan bir hırsız, mahallenin elektriğinin kesilmesine sebep oldu. Hırsızın kaçış anını kaydeden vatandaş sosyal medyada yayınlarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay Ege Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir trafodan kabloları çalan hırsız, mahalle sakinlerinin tepki göstermesinden sonra koşarak kaçtı. Hırsızın kaçış anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye kısa süre içerisinde itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Hırsızın çaldığı kablolar nedeniyle trafoda patlama meydana gelirken, yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı Mahalle'de uzun süreli elektrik kesintisi yaşandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
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Rize'nin sempatik hırsızı... Gagasıyla kaldırabildiği herşeyi çalıyor Rize'nin sempatik hırsızı... Gagasıyla kaldırabildiği herşeyi çalıyor Çaldığı araçla ters yöne girdiği esnada emniyet müdürüne yakalanan oto hırsızı yakayı ele verdi Çaldığı araçla ters yöne girdiği esnada emniyet müdürüne yakalanan oto hırsızı yakayı ele verdi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kablo hırsızı, mahalleyi elektriksiz bıraktı - Son Dakika

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