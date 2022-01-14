Üye Girişi
Trafodan kablo çalarken akıma kapılan şüpheliye vatandaşlardan 'toprağa bas' telkini - Son Dakika

Trafodan kablo çalarken akıma kapılan şüpheliye vatandaşlardan 'toprağa bas' telkini

14.01.2022 18:54

Antalya'da trafodan kablo çalmak isteyen 2 kişi akıma kapılarak yaralandı.

Antalya'da trafodan kablo çalmak isteyen 2 kişi akıma kapılarak yaralandı. Yaralılardan biri olay yerinden kaçarken, diğeri hastaneye kaldırıldı. Akıma kapılan şüphelinin yaralı hali cep telefonu kamerasına yansırken, akımın çıkması için vatandaşlar şahsa, "Toprağa bas toprağa, duvara dayan bari" telkinlerinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2311 Sokak üzerindeki bir elektrik trafosunda meydana geldi. İddiaya göre iki hırsızlık şüphelisi dün geceden, trafonun kapısının kilidini kırarak devre dışı bıraktı. İki şüpheli bugün akşam saatlerinde trafonun kilidini kırdıkları kapısından içeri girdi. İki bölümden oluşan trafonun arsındaki açıklıktan şüpheliler diğer tarafa geçti. Şüpheliler tornavida ile trafonun zemininde bulunan topraklama kablolarını çıkarmaya başladı. İki topraklama kablosunu söken şüpheliler, üçüncü kabloyu çıkaracakları esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle akıma kapıldı. Patlamanın da yaşandığı trafoda şüphelilerden biri hızla olay yerinden kaçtı. 25 yaşındaki Mustafa A. ise yaralı şekilde trafo içinde kaldı. Yaralı şahıs, trafonun kapısını tekmele tekmeleye kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Bir süre kapı önünde oturan şüpheli, daha sonra beton zemine indi. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri yaralı Mustafa A. için ambulans istedi. Elleri ve sol omzu yanan Mustafa A., bitkin bir şekilde sallanarak yürümeye başladı. Vatandaşlar akıma kapılan Mustafa A.'ya 'Toprağa bas toprağa, duvara dayan bari' diye telkinlerde bulundu. Mustafa A., ambulansla önce Kepez Devlet Hastanesi'ne, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kepez Polis Merkezi Amirliği ekipleri bölgede inceleme yaptı. Trafodaki akımın elektrik şirketi çalışanları tarafından kesilmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Trafo içinde şüphelilerin iki çantası, demir testere, anahtar, tornavida, pense gibi aletlerinin kaldığı görüldü. Şüphelilerin akıma kapılmamak için çalıştıkları suç aletlerini tuttukları bölümü plastik bant ile kapattıkları görüldü. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

"TOPRAĞA BAS"

Öte yandan, Mustafa A.'nın trafonun kapısında oturması, beton zemine inmesi, sallana sallana yürümesi vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayrıca görüntülerde şüphelinin sol omzunun ve ellerinin yandığı, vatandaşların ise şahsa, "Toprağa bas toprağa, duvara dayan bari" dedikleri anlar yer aldı.

"KEBAP OLMUŞLAR"

Olayı gören İsa Budak, "Geldiğimizde kapıdan ses geliyordu. Bekledik bekledik bir kişi dışarı çıktı. Kebap olmuştu, diğer kişi kaçmış gitmiş. Yaralıyı ambulans götürdü ama çok yaralıydı. Bakır kablo çalmaya girmişler. Bu trafo çalışıyor biz yaklaşmaya korkuyoruz. Bunlar içeri girmişler" diye konuştu.

(İsa Akar - Gazi Taş/ İHA)

Trafodan kablo çalarken akıma kapılan şüpheliye vatandaşlardan 'toprağa bas' telkini
Trafodan kablo çalarken akıma kapılan şüpheliye vatandaşlardan 'toprağa bas' telkini
Trafodan kablo çalarken akıma kapılan şüpheliye vatandaşlardan 'toprağa bas' telkini
Trafodan kablo çalarken akıma kapılan şüpheliye vatandaşlardan 'toprağa bas' telkini
Trafodan kablo çalarken akıma kapılan şüpheliye vatandaşlardan 'toprağa bas' telkini
Trafodan kablo çalarken akıma kapılan şüpheliye vatandaşlardan 'toprağa bas' telkini
Trafodan kablo çalarken akıma kapılan şüpheliye vatandaşlardan 'toprağa bas' telkini
Trafodan kablo çalarken akıma kapılan şüpheliye vatandaşlardan 'toprağa bas' telkini
Trafodan kablo çalarken akıma kapılan şüpheliye vatandaşlardan 'toprağa bas' telkini
Trafodan kablo çalarken akıma kapılan şüpheliye vatandaşlardan 'toprağa bas' telkini
Trafodan kablo çalarken akıma kapılan şüpheliye vatandaşlardan 'toprağa bas' telkini
Trafodan kablo çalarken akıma kapılan şüpheliye vatandaşlardan 'toprağa bas' telkini

YORUMLAR
500

Antalya, Polis, Trafo, Kepez, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trafodan kablo çalarken akıma kapılan şüpheliye vatandaşlardan 'toprağa bas' telkini - Son Dakika


Son Dakika: Türkiye'de 14 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 67 bin 857 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 67 bin 857 yeni vaka tespit edildi         
19:57
Feyyaz Uçar'ın anısı stüdyodakileri güldürdü: Ben de suskunsam siz dilsizsiniz Feyyaz Uçar'ın anısı stüdyodakileri güldürdü: Ben de suskunsam siz dilsizsiniz         
19:42
Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!         
17:52
Kiracısının kapısına baltayla dayanıp etrafa zarar veren 92'lik dede serbest bırakıldı Kiracısının kapısına baltayla dayanıp etrafa zarar veren 92'lik dede serbest bırakıldı         
16:21
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz!         
15:55
Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi         
14:42
İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi         
14:29
Yine bir kadın, yine yüksekten düşme, yine atıldı mı atladı mı belli değil: Bu kez adı Melike, yer Konya! Yine bir kadın, yine yüksekten düşme, yine atıldı mı atladı mı belli değil: Bu kez adı Melike, yer Konya!         
14:05
Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı         
12:46
Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı         
12:17
Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın         
11:19
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum         
11:01
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52

Son Dakika Haberleri
19:47 Bakan Koca'dan İstanbul toplantısı! Kapanmayı etkileyecek hastaneye yatış oranında tehlikeli artış
19:42 Feyyaz Uçar'ın anısı stüdyodakileri güldürdü: Ben de suskunsam siz dilsizsiniz
19:40 Darbedilerek öldürülen Ayşenur'un cenazesini teslim alan babanın feryadı
19:33 Beşiktaş'tan ligin formda ekibi Gaziantep'e karşı cesur kadro
19:32 Define ararken kazdığı tünelin altında kalarak hayatını kaybetti
19:25 CHP'li Yıldırım Kaya Oğuzhan Asiltürk'ten öğrendim dedi, Kılıçdaroğlu'nun Kabe anısını anlattı
19:15 Son Dakika: Galatasaray, saat 19.05'te yeni teknik direktör Domenec Torrent ile resmi sözleşme imzaladı
19:00 Manchester United'da Ronaldo depremi yaşanıyor
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
18:04 Galatasaray'dan Sabri Sarıoğlu bombası
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 20:01:10. #1.13#
SON DAKİKA: Trafodan kablo çalarken akıma kapılan şüpheliye vatandaşlardan 'toprağa bas' telkini - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement