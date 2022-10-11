Trafodan kablo çalarken elektriğe kapılan şüpheli ağır yaralandı - Son Dakika
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Trafodan kablo çalarken elektriğe kapılan şüpheli ağır yaralandı

11.10.2022 09:56
Trafodan kablo çalarken elektriğe kapılan şüpheli ağır yaralandı

Eskişehir'de elektrik trafosundan kablo çaldığı esnada akıma kapılan şüpheli, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de elektrik trafosundan kablo çaldığı esnada akıma kapılan şüpheli, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, suç ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede bekçiler tarafından elektrik trafosundan kablo hırsızlığı gerçekleştirildiği belirlendi. Bu esnada olay yerine giden ekipler, trafodan kablo çalmaya çalışan F.T. isimli şüphelinin elektrik akımına kapıldığını fark etti. Bunun üzerine bekçiler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan şüphelinin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan yapılan aramalarda şüpheliden; 1 elektrikli motosiklet, balta, levye, kerpeten, demir kesme makası, boru anahtarı, 2 İngiliz anahtarı, 2 tornavida, tel makası, biber gazı, papağan pense ve 1 çift inşaat eldiveni ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Hisarcık, Tepebaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafodan kablo çalarken elektriğe kapılan şüpheli ağır yaralandı - Son Dakika

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