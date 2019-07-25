Son Dakika Haberleri: Trafodan kablo hırsızlığı iddiası
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Trafodan kablo hırsızlığı iddiası

6 dakika önce

Denizli'nin Kale ilçesinde trafodan kablo çaldıkları öne sürülen üç kişi gözaltına alındı.

Trafodan kablo hırsızlığı iddiası, System.String[]
Denizli'nin Kale ilçesinde trafodan kablo çaldıkları öne sürülen üç kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayayla Mahallesi'nde Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (DESKİ) ait içme suyu kuyusunun elektriğini sağlayan trafoda şüpheli kişiler olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden Kale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, trafodan çıkardıkları bakır ve diğer değerli malzemeleri götürmek üzere olan M.K, M.Ç. ve A.D'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kale Adliyesi'ne sevk edilen üç zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:48 Kaynak: AA
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