Trafodan kablo hırsızlığı iddiası

Denizli'nin Kale ilçesinde trafodan kablo çaldıkları öne sürülen üç kişi gözaltına alındı.

Denizli'nin Kale ilçesinde trafodan kablo çaldıkları öne sürülen üç kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayayla Mahallesi'nde Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (DESKİ) ait içme suyu kuyusunun elektriğini sağlayan trafoda şüpheli kişiler olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden Kale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, trafodan çıkardıkları bakır ve diğer değerli malzemeleri götürmek üzere olan M.K, M.Ç. ve A.D'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kale Adliyesi'ne sevk edilen üç zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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