Trafolar büyükşehirle estetik görünüme kavuşuyor - Son Dakika

İl genelinde sorumluluk alanlarında gerçekleştirdiği peyzaj uygulamaları ile Manisalılara rengarenk bir görünüm bir sunan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan 5789 sokakta gerçekleştirdiği peyzaj uygulamasının ardından bölgede bulunan ve zaman içerisinde yıpranan trafoları da yenileyerek trafolara estetik bir görünüm kazandırıyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde il genelinde yeşil alanların arttırılması amacıyla yoğun mesai harcayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, peyzaj uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan 5789 sokakta da gerçekleştirilen peyzaj çalışmalarının ardından bölgede bulunan ve zaman içersinde yıpranan, kötü görünümdeki trafolar da Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince yenilenerek trafolara estetik bir görüm kazandırılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Daire Başkanı Uğur Topkaya, "Güzelyurt Mahallemizin 5789 sokağında daha önce yeşil alan ve aydınlatma çalışmalarımız oldu. Bu yeşil alanlarda kalan 4 tane trafo var. Bu trafolar zaman içerisinde yıpranmış. Üzerine yazılar yazılmış. Biz de bunları daha estetik bir görünüme kavuşturmak için boyalarını yaptırıyoruz. Toplamda 4 tane trafomuz bu şekilde boyanarak yeşil alanların içerisinde güzel bir görünüme kavuşacak" ifadelerini kullandı. - MANİSA