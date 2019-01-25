Son Dakika Haberleri: Trafolar Emniyet Kemerine Dikkat Çekti

Trafolar Emniyet Kemerine Dikkat Çekti

2 saat önce

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji bünyesinde faaliyet gösteren UEDAŞ kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmetinin yanında sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleriyle de toplumun hayatına dokunmaya devam ediyor.

Trafolar Emniyet Kemerine Dikkat Çekti, System.String[]
Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji bünyesinde faaliyet gösteren UEDAŞ kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmetinin yanında sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleriyle de toplumun hayatına dokunmaya devam ediyor.

"Trafolar Konuşuyor" projesine, 2017 yılının Kasım ayında başlayan firma, merkezi konumda olan trafoları sosyal sorumluluğa açarak vatandaşların bilinçlenmesine katkı sunuyor. Ayrıca sağlıklı yaşam ve bağımlılık konularını içeren uyarı ve bilinçlendirme yazıları da trafolara grafiti sanatçıları tarafından işlendi.

Trafolar sosyal sorumluluğa açıldı

UEDAŞ, hizmet bölgelerinde uygulamayı sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesi olan "Trafolar Konuşuyor" ile emniyet kemeri kullanımını artırarak, vatandaşları trafik kuralları konusunda bilinçlendirmek için son olarak Mustafakemalpaşa İlçesinde yer alan trafo binasına "Emniyet Kemeri Hayata Bağlar" mesajını yazdırdı.

"Emniyet kemeri hayata bağlar" mesajını grafiti sanatçıları aracılığıyla trafo duvarına işleten şirket, böylelikle bölge genelindeki birçok trafoyu sosyal mesajla renklendirmiş oldu. Uygulamayı yerinde inceleyen Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Gültekin ve Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Kavak, UEDAŞ Mustafakemalpaşa İşletme Müdürü Emre Şenhasırcı ve Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce'den projeyle ilgili bilgi aldılar.

Hizmet bölgesinde 32 trafoda sosyal mesaj

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da belirlenen 32 trafoda boyama çalışması başlatılırken, Bursa'da kadına şiddet, trafik kuralları, engelli haklarıyla ilgili 20 trafoda uygulamalar yapıldı. UEDAŞ'ın hizmet bölgesinde çalışmaları devam eden projenin çeşitli kurumların da desteğiyle ulusal çapta yaygınlaştırılması planlanıyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:42 Kaynak: İHA

Limak Holding, Mustafakemalpaşa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! CHP İstanbul'da 25, İYİ Parti 4 İlçede Aday Gösterecek, 10 İlçede İki Parti de Kendi Adayını Yarışa Sokacak Son Dakika! CHP ve İYİ Parti 22 Büyükşehir ve 27 İlde İşbirliği Yapacak

ABD'de Hükümetin Kapalı Olması Nedeniyle 'NASA' Çalışanları Tuvalet Temizleyecek Kılıçdaroğlu ile Ortak Açıklama Yapan Akşener, İttifak Sürecini Esprili Bir Şekilde Anlattı: İntiharın Eşiğine Geldiler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:37:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafolar Emniyet Kemerine Dikkat Çekti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]