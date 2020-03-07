Trafolar kadınlar için renklendi - Son Dakika
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Trafolar kadınlar için renklendi

7 saat önce

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği ile iş birliği yaptı.

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Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği ile iş birliği yaptı. Dernek yöneticileri Bursa şehir merkezinde trafo boyadı.


Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), 2017 yılından bu yana yürüttüğü Trafolar Konuşuyor projesi kapsamında bir trafoyu daha hayata kazandırdı. Bursa'da kadın ve çocuk hakları alanında birçok etkinlik ve faaliyetler gerçekleştiren Mor Salkım Dayanışma Derneği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında iş birliği sağlayan UEDAŞ, şehrin en işlek caddelerinden birinde yer alan trafoya grafiti sanatıyla kadına şiddete dikkat çekti.


Etkinlik hakkında konuşan Mor Salkım Kadın Dayanışması Derneği Kurucu Başkanı Dilek Üzümcüler "Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kutlu olmasını istiyoruz. UEDAŞ'ın kadına yönelik şiddetle mücadelemizde bizlere destek vermesi bizleri çok mutlu etti. Buradan geçen bir çok kadın ve erkek için farkındalık sağlayabiliriz. Biliyorsunuz 6284 sayılı yasa hem kadını hem de erkeği koruyan bir yasa. Şiddet gören kadın da erkek de bizim dayanışma hattımızı arıyor. Bu hattı ve hizmetlerimizi yaygınlaştırmak amacıyla bugün buraya geldik ve trafo boyadık. İnşallah bu etkinliğimiz ile şiddetin azalmasına bir nebze de olsa aracı oluruz" dedi. - BURSA

Dünya Kadınlar Günü, Limak Holding, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:06 Kaynak: İHA
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