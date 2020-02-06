Trafolara çizilen resimlerle dünyaya mesaj verdiler - Son Dakika
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Trafolara çizilen resimlerle dünyaya mesaj verdiler

6 saat önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan trafolara grafiti sanatıyla çizilen resimlerle dünyaya mesaj verildi.

Trafolara çizilen resimlerle dünyaya mesaj verdiler, System.String[]

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan trafolara grafiti sanatıyla çizilen resimlerle dünyaya mesaj verildi.


Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan 40 trafoya grafiti sanatıyla çizilen resimlerle milli ve manevi değerler yaşatılıyor. Trafoların kötü görüntüsünün önüne geçmek isteyen Darıca Belediyesi'nin girişimleriyle başlatılan proje kapsamında daha önce bir trafoya Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın asker selamı resmedilmişti. İlçedeki yaklaşık 40 trafoyu milli ve manevi değerlere uygun mesajlar barındıran resimler çizilmesini hedefleyen Darıca Belediyesi, bir trafoya da Kudüs ile ilgili resim yaptırdı. Çizilen resmin yanında, "Kudüs, 1516 ve 1917 yılları arasında Osmanlı Devleti'nin topraklarındaydı" mesajının yer alması dikkat çekti.


"Her trafoya milli ve manevi değerlerimizi anlatan resim yapacağız"


Konuyla ilgili açıklama yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Bizim bu konudaki tavrımız belli. Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez. ABD tarafından açıklanan plan, barışa ve çözüme hizmet etmeyecektir. Bu plan Filistin ve Kudüs için yeni oldu bittiler oluşturma gayretidir. Bu, Filistinlilerin haklarını yok sayma ve İsrail'in işgalini meşrulaştırma planıdır. Kudüs konusunda farkındalık oluşturmak için ilçemizdeki trafolarda Kudüs'ü anlatan resimler yaptık. İlçemizdeki her trafoya milli ve manevi değerlerimizi ön plana çıkartacak resimler çiziliyor. Vatandaşlarımız da bu konuda bize destek verdiler ve yapılan resimleri beğendiklerini ifade ettiler" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kocaeli, Darıca, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:21 Kaynak: İHA
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