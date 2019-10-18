Son Dakika Haberleri: Trafolardan 40 bin tl'lik 'kablo' çalan şüphelilere suçüstü: 3 tutuklama
Son Dakika Güncel Trafolardan 40 bin tl'lik 'kablo' çalan şüphelilere suçüstü: 3 tutuklama

Trafolardan 40 bin tl'lik 'kablo' çalan şüphelilere suçüstü: 3 tutuklama

1 saat önce

Trafolardan 40 bin TL'lik 'kablo' çalan şüphelilere suçüstü: 3 tutuklamaBURSA'da, 19 trafodan 40 bin TL'lik kablo çalan 5 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yine kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakalandı.

Trafolardan 40 bin TL'lik 'kablo' çalan şüphelilere suçüstü: 3 tutuklama

BURSA'da, 19 trafodan 40 bin TL'lik kablo çalan 5 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yine kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Nilüfer ve Osmangazi ilçesinde 19 trafodan, farklı tarihlerde 40 bin TL değerinde kablo çalınması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. İhbar üzerine trafoların etrafındaki güvenlik kameralarının görüntülerini izleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, E.G., S.G. ve F.G.'yi yaptıkları takibin sonucu başka trafondan kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin ifadelerine başvuran polis ekipleri, hırsızlık olayına karıştığı ileri sürülen E.K. ve M.K.'yı da gözaltına aldı.

İfadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. E.G., F.G. ve S.G. 'hırsızlık' suçundan tutuklanırken, E.K. ve M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trafolardan 40 bin tl'lik 'kablo' çalan şüphelilere suçüstü: 3 tutuklama

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye'ye Polis Özel Harekat takviyesi yapıldı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Mansur Yavaş talimatı verdi! Ankara'da 200 binişlik öğrenci kartları 60 TL olacak Öğrencisiyle ilişkiye giren eski model hakkında soruşturma açıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 00:21:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafolardan 40 bin tl'lik 'kablo' çalan şüphelilere suçüstü: 3 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]