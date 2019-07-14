Son Dakika Haberleri: Trafolardan 400 bin liralık kablo çalan zanlı tutuklandı
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Trafolardan 400 bin liralık kablo çalan zanlı tutuklandı

1 saat önce

Van'da 14 trafodan yaklaşık 400 bin lira değerinde kablo çalan zanlı tutuklandı.

Van'da 14 trafodan yaklaşık 400 bin lira değerinde kablo çalan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ'ye (VEDAŞ) ait trafolardan 6 ayda yaklaşık 400 bin lira değerinde kablo çalındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince, kabloları çalanların yakalanması için oluşturulan özel ekip, trafoların yakınlarındaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek hırsızlık şüphelisinin M.B. olduğunu belirledi.
İpekyolu ilcesine bağlı Şerefiye Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.B, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Zanlının evinde yapılan aramada demir ve kablo kesme aparatı, bakırı çıkartılmış ve soyulmuş kablo kılıfları, elektrik direklerine tırmanma aparatı, testere, tırmanma ipi ve uyuşturucu ele geçirildi.
Kamera kayıtlarında M.B'nin, kestiği kabloların ucunu akıma kapılmamak için bantlaması ya da poşetlerle kapatması yer alıyor.
Trafolardan 400 bin liralık kablo çalan zanlı tutuklandı
Van Gölü, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:44 Kaynak: AA
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