Trafolardan “Bağımlı olma, özgür ol!” mesajı
36 dakika önce
Bağımlılıklara dikkat çekmek için adım atan UEDAŞ, "Trafolar Konuşuyor" projesi kapsamında Yeşilay Trafosu oluşturdu.
Bağımlılıklara dikkat çekmek için adım atan UEDAŞ, "Trafolar Konuşuyor" projesi kapsamında Yeşilay
Trafosu oluşturdu. Proje, Yeşilay bilinci oluşturmanın yanı sıra özellikle gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerini sağlamayı amaçlıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:05
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