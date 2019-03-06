Son Dakika Haberleri: Trafolardan “Bağımlı olma, özgür ol!” mesajı

Trafolardan “Bağımlı olma, özgür ol!” mesajı

36 dakika önce

Bağımlılıklara dikkat çekmek için adım atan UEDAŞ, "Trafolar Konuşuyor" projesi kapsamında Yeşilay Trafosu oluşturdu.

Trafolardan “Bağımlı olma, özgür ol!” mesajı, System.String[]
Bağımlılıklara dikkat çekmek için adım atan UEDAŞ, "Trafolar Konuşuyor" projesi kapsamında Yeşilay Trafosu oluşturdu. Proje, Yeşilay bilinci oluşturmanın yanı sıra özellikle gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerini sağlamayı amaçlıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:05 

Ekonomi
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