Trafonun kabloları çalındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Trafonun kabloları çalındı - Son Dakika

Trafonun kabloları çalındı

6 saat önce

Sungurlu'nun içme suyu ihtiyacını karşılayan su kuyularına ait trafonun kabloları kesilerek çalındı.

Trafonun kabloları çalındı, System.String[]

Sungurlu'nun içme suyu ihtiyacını karşılayan su kuyularına ait trafonun kabloları kesilerek çalındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner 'Artık yeter' diyerek isyan etti.


Sungurlu Belediyesi'ne ait ilçeye bağlı Yanıcak Köyü mevkinde bulunan, Sungurlu'nun su ihtiyacını karşılayan su kuyularına ait elektrik trafonun kabloları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Durumu öğrenen Belediye yetkileri durumu Jandarmaya bildirirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Belediyemize ait Yanıcak Köyü mevkinde bulunan İlçemizin su ihtiyacını karşılayan su kuyularımıza ait elektrik trafosunun kabloları kesilerek çalınmıştır. Olayla ilgili Boğazkale Jandarması soruşturma başlattı. Milletimizin her bir ferdinin hakkı olan beytül mala göz diken bu canileri lanetliyorum" dedi. - ÇORUM

Abdulkadir Şahiner, Jandarma, Sungurlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:31 Kaynak: İHA
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