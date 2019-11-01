Son Dakika Haberleri: Trafonun kablolarını sökmek isteyen çiftçi, akıma kapıldı
Son Dakika Güncel Trafonun kablolarını sökmek isteyen çiftçi, akıma kapıldı

Trafonun kablolarını sökmek isteyen çiftçi, akıma kapıldı

6 saat önce

AKSARAY'da, patates tarlasındaki trafonun kablolarını sökmeye çalışan çiftçi Onur Gültekin (19), elektrik akımını kapılarak yaralandı.

Trafonun kablolarını sökmek isteyen çiftçi, akıma kapıldı, System.String[]

AKSARAY'da, patates tarlasındaki trafonun kablolarını sökmeye çalışan çiftçi Onur Gültekin (19), elektrik akımını kapılarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gültekin'in hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Koçpınar köyünde meydana geldi. Onur Gültekin ve ağabeyi Emrah Gültekin, tarlaya gidip yetiştirdikleri patatesin hasadını yaptı. Onur Gültekin, sulamada kullandıkları trafonun kablolarını, çalınmaması için sökmeye çalışırken elektrik akımına kapılıp, yaralandı. Ağabeyinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gültekin, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gültekin'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.


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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:49 Kaynak: DHA
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