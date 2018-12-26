Son Dakika Haberleri: Trafoya Fare Girdi, Kuşadası Ayağa Kalktı

Trafoya Fare Girdi, Kuşadası Ayağa Kalktı

4 dakika önce

Trafoya fare girdi, Kuşadası ayağa kalktıAYDIN - Kuşadası'nda maliye binasının trafosuna giren fare ortalığı ayağa kaldırdı.

Trafoya Fare Girdi, Kuşadası Ayağa Kalktı, System.String[]
Trafoya fare girdi, Kuşadası ayağa kalktı

AYDIN - Kuşadası'nda maliye binasının trafosuna giren fare ortalığı ayağa kaldırdı. Trafoya girdikten sonra çalmaya başlayan alarm sonucu itfaiye ve polis ekipleri seferber oldu.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İnönü Bulvarı üzerindeki Kuşadası Vergi Dairesi Müdürlüğü ile Kuşadası Mal Müdürlüğü'nün bulunduğu maliye binasının trafosuna giren fare Kuşadası'nda itfaiye ve polisi alarma geçirdi. Trafoya giren ve elektrik çarpması sonucu yanıp kül olan fare yüzünden binanın alarm sistemi çalmaya başladı. Maliye binasından gelen alarm uyarısı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri hareket etti. Binada inceleme yapan itfaiye ve polis ekipleri trafodan koku geldiğini tespit etmesiyle yapılan incelemede yanan bir fare ölüsüyle karşılaştı. İtfaiye ekipleri, trafoya giren farenin yanmasıyla alarm sisteminin çalıştığını ve binada başka bir sorun bulunmadığını söylediler.
Alarmın fareden kaynaklandığının belirlenmesinin ardından ekipler normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:15 Kaynak: İHA

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