Son Dakika Haberleri: Trafoya Giren Genç Feci Şekilde Hayatını Kaybetti

Trafoya Giren Genç Feci Şekilde Hayatını Kaybetti

17 dakika önce

Haber - Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHAEsenyurt'ta trafo merkezine giren 25 yaşındaki genç akıma kapılarak can verdi.

Trafoya Giren Genç Feci Şekilde Hayatını Kaybetti, System.String[]
Haber - Kamera: Ersan SAN/ İstanbul DHA

Esenyurt'ta trafo merkezine giren 25 yaşındaki genç akıma kapılarak can verdi.

Olay, Esenyurt Mehter Çeşme Mahallesi 1936 Sokak üzerinde bulunan bir trafo merkezinde patlama meydana geldi. Patlama sesini üzerine trafo merkezine bakan çevredeki vatandaşlar, bir genci hareketsiz yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Havanın yağışlı olması nedeniyle başka bir olaya sebebiyet vermemek için sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen BEDAŞ ekiplerinin trafodaki elektriği kesti. Sağlık ekipleri,  trafo merkezinin içinde bulunan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Görüntü Dökümü:

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-Trafo merkezinden görüntü

-Sokağın polis tarafından araç ve yaya trafiğine kapatılması

-Vatandaşlardan görüntü

-Sağlık ekiplerinden ve itfaiyeden görüntü

-Görügü tanığı ile röp. 

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:54 Kaynak: DHA

İstanbul, 3. Sayfa
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