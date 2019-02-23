Trafoya Giren Genç Yanarak Can Verdi
1 saat önce
İstanbul Esenyurt'ta bir genç girdiği mahalle trafosunda yanarak can verdi.
İstanbul Esenyurt
'ta bir genç girdiği mahalle trafosunda yanarak can verdi. Olay, akşam saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi 1936. Sokak'ta bulunan mahallenin trafo merkezinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki ismi öğrenilemeyen madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir genç, trafo merkezine girdi. Trafodan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri duruma müdahale etti. Yangın söndürülürken, içeride bulunan genç, yaşamını yitirdi. Gencin cesedi, Esenyurt Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Olayı anlatan mahalle sakinlerinden Baran Çelik
, "Birden trafo patladı. İtfaiye
ekipleri geldi müdahale etti. İçerideki çocuk ölmüş galiba. Uyuşturucu bağımlısı olduğu söyleniliyor" dedi.
(Vedat Bayraktar/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:31 Kaynak: İHA
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