Son Dakika Haberleri: Tragger, elektrikli hizmet araçlarıyla dünyaya açılıyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Tragger, elektrikli hizmet araçlarıyla dünyaya açılıyor

1 saat önce

Yeni nesil elektrikli hizmet araçları üreten Tragger, Türkiye'deki kurumsal firmalar ve belediyelerle işbirliğini artırırken, yurt dışında da hedef büyüttü.

Tragger, elektrikli hizmet araçlarıyla dünyaya açılıyor, System.String[]

Yeni nesil elektrikli hizmet araçları üreten Tragger, Türkiye'deki kurumsal firmalar ve belediyelerle işbirliğini artırırken, yurt dışında da hedef büyüttü. Şirket, bu alanda global marka olmayı hedefliyor.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:50 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TRT Genel Müdürü İbrahim Eren yeni kanalı resmen açıkladı
İki yıl önce Türkiye'ye gelen Hollandalı iş adamı Müslüman oldu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Mısırlı mevkidaşı Hafız'ın sözlerine yanıt geldi Emine Erdoğan BM'de Türkiye'nin "Sıfır Atık" tecrübesini anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 07:51:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tragger, elektrikli hizmet araçlarıyla dünyaya açılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]