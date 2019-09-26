Tragger, elektrikli hizmet araçlarıyla dünyaya açılıyor
1 saat önce
Yeni nesil elektrikli hizmet araçları üreten Tragger, Türkiye'deki kurumsal firmalar ve belediyelerle işbirliğini artırırken, yurt dışında da hedef büyüttü.
Yeni nesil elektrikli hizmet araçları üreten Tragger, Türkiye'deki kurumsal firmalar ve belediyelerle işbirliğini artırırken, yurt dışında da hedef büyüttü. Şirket, bu alanda global marka olmayı hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:50
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