Train haritası CS: GO'nun Aktif Görev Havuzundan çıkartıldı - Son Dakika

3 Mayıs Pazartesi gününün son saatlerinde oyuncular ile bir araya gelen CS: GO güncellemesinin detaylarını sabah saatlerinde sizler ile paylaşmıştık. Kırık Diş Operasyonu'nun sona erdiği ve Yılan Isırığı Kasasının oyuna eklendiği güncellemeye Train haritası damga vurdu.

3 Mayıs 2021 güncellemesi ile birlikte Aktif Görev Grubu ve diğer oyun modlarındaki harita havuzlarında değişiklikler yapıldı. Aktif Görev Grubu harita havuzu içerisinden Train çıkartılırken, Ancient sevilen haritanın yerine eklendi.

Scrimmage, Normal ve Ölüm Maçı oyun modlarından ise Apollo, Engage ve Anubis haritaları çıkartıldı, Grind ve Mocha haritaları eklendi. Wingman oyun modunda ise Calavera ve Pitstop, Elysion ve Guard'ın yerine eklendi.

Train haritası Aktif Görev Grubu harita havuzu içerisinden çıkartılmasının ardından pek çok oyuncu da üzüntüsünü sosyal medya üzerinden paylaştı. Bu isimlerden biri de ülkemizde oldukça sevilen pashaBiceps oldu. 33 yaşındaki oyuncu yaptığı paylaşımda "Ivy de_train'de en sevdiğim yerdi. Seni çok özleyeceğim." dedi.

3 Mayıs 2021 güncelleme notlarını okumak isterseniz tıklayabilirsiniz.

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