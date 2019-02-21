Son Dakika Haberleri: Trajik Bir Aşk Hikayesi 'lucia Di Lammermoor', Viyana Operası'nda Yeniden Sahneleniyor

Trajik Bir Aşk Hikayesi 'lucia Di Lammermoor', Viyana Operası'nda Yeniden Sahneleniyor

46 dakika önce

Donizetti'nin trajik operası 'Lucia di Lammermoor', 150'inci yılını kutlayan Viyana Devlet Operası'nda, yönetmen Laurent Pelly tarafından yeniden sahneleniyor.

Donizetti'nin trajik operası 'Lucia di Lammermoor', 150'inci yılını kutlayan Viyana Devlet Operası'nda, yönetmen Laurent Pelly tarafından yeniden sahneleniyor.…

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:41 Kaynak: Youtube

Yönetmen, Viyana Devlet Operası, Genel
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