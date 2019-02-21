Trajik Bir Aşk Hikayesi 'Lucia Di Lammermoor', Viyana Operası'nda Yeniden Sahneleniyor
33 dakika önce
Donizetti'nin trajik operası 'Lucia di Lammermoor', 150'inci yılını kutlayan Viyana Devlet Operası'nda, yönetmen Laurent Pelly tarafından yeniden sahneleniyor.
Donizetti'nin trajik operası 'Lucia di Lammermoor', 150'inci yılını kutlayan Viyana Devlet Operası
'nda, yönetmen Laurent Pelly tarafından yeniden sahneleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:49
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