Trajik olay! Yalnız yaşadığı evde ölü bulunan adamın 4 gün önce hayatını kaybettiği anlaşıldı

Olay saat 21.30 sıralarında Yeni Mahalle, 15005 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi.Cevdet Can (57) isimli vatandaştan yaklaşık bir hafta haber alamayan komşuları, durumu Can'ın yakınlarına bildirdi. Can'ın yaşadığı eve gelen yakınları, eve girdiklerinde Cevdet Can'ı hareketsiz halde buldu.

4 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Can'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından cenaze aracına alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu. Can'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Öte yandan, yapılan incelemelerde Can'ın yaklaşık 4 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.