Trajik olay! Yalnız yaşadığı evde ölü bulunan adamın 4 gün önce hayatını kaybettiği anlaşıldı - Son Dakika
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Trajik olay! Yalnız yaşadığı evde ölü bulunan adamın 4 gün önce hayatını kaybettiği anlaşıldı

05.04.2023 11:50
Trajik olay! Yalnız yaşadığı evde ölü bulunan adamın 4 gün önce hayatını kaybettiği anlaşıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde komşularının bir süredir haber alamadığı 57 yaşındaki adam tek başına kaldığı evinde ölü olarak bulundu. Yapılan incelemelerde Cevdet Can'ın yaklaşık 4 gün önce yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Olay saat 21.30 sıralarında Yeni Mahalle, 15005 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi.Cevdet Can (57) isimli vatandaştan yaklaşık bir hafta haber alamayan komşuları, durumu Can'ın yakınlarına bildirdi. Can'ın yaşadığı eve gelen yakınları, eve girdiklerinde Cevdet Can'ı hareketsiz halde buldu.

4 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Can'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından cenaze aracına alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu. Can'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Öte yandan, yapılan incelemelerde Can'ın yaklaşık 4 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

57 yaşındaki adam yalnız yaşadığı evde ölü olarak bulundu
57 yaşındaki adam yalnız yaşadığı evde ölü olarak bulundu
57 yaşındaki adam yalnız yaşadığı evde ölü olarak bulundu
Kaynak: İHA
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Gazipaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trajik olay! Yalnız yaşadığı evde ölü bulunan adamın 4 gün önce hayatını kaybettiği anlaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trajik olay! Yalnız yaşadığı evde ölü bulunan adamın 4 gün önce hayatını kaybettiği anlaşıldı - Son Dakika
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