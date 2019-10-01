Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Yargı Reformu Paketi'ne ilişkin, "Marifet iltifata tabidir. Doğru yapıldıysa 'doğru' diyeceğiz. Bunu hep birlikte yaptık. Bunun dışında bilip bilmeden, okumadan, anlamadan, hatta hukukçu bile olmadan artık trajikomik seviyede açıklamalar yapılmaktadır." dedi.

Feyzioğlu, Kırıkkale Adliyesi Konferans Salonu'nda avukatların ruhsat töreninde yaptığı konuşmada, yasama yılının ilk gününde Kırıkkale'den bir mesaj vermek istediğini söyledi.

Bugün çok uzun yıllardır bekledikleri, artık mesleklerinin tahammül edilebilir boyutlarını aşmış sorunlarının önemli kısmını çözmeye aday Yargı Reformu Paketi'nin TBMM'ye geldiğini belirten Feyzioğlu, bu paketin vatandaşların da adaletten beklentilerinin çözümünü içerdiğini ifade etti.

Yargı paketinin desteklenmesi gerektiğini anlatan Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"Biz herhangi bir siyasi partinin hazırladığı bir belgeyi desteklemiyoruz. Biz hep birlikte hazırladığımız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortak aklını ortaya koyduğu bir belgeyi destekliyoruz. O belgenin ilk paketi bugün Meclis'e geliyor. O paketin içinde belki mucizeler yok ama hayatta zaten mucizeler yok. Hayat sürekli bir mücadele. Yeter ki iyi niyetli olalım. Yeter ki katı ideolojilerle değil, sosyal hayatın ihtiyaçlarıyla hareket edebilelim. Yeter ki bu mesleğin ve bu milletin taleplerini öne alarak, onları önceleyerek davranabilelim. Aklımızın arkasında başka kaygılar olmaksızın. Bulunduğumuz mevkiler bunu gerektiriyor. TBB, hiçbir siyasi partinin ne karşısında oldu ne arkasında oldu. Barolarımız da olmadı, olamaz."

Feyzioğlu, Yargı Reformu Paketi'nin ne bir mucize ne de birilerinin küçültmek için uğraştığı değersiz bir belge olduğunu dile getirdi.

"Alkışladığımız, desteklediğimiz işte bu davranıştır"

Feyzioğlu, bu paketin her şeyden önce yapılış şekli itibarıyla çok değerli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Esasından çok daha önem verdiğim husus, usulüdür. Bu usul, 'Biz sorunları ve çözümleri böyle tespit ettik, hadi altına imza atın.' şeklinde olmamıştır. Hep ortak akıl deriz ya. İlk kez Türkiye'de, en azından çeşitli makamlarda görev yaptığım son 25 yılda ilk kez bir Adalet Bakanı 'Gelin sorunları da birlikte tespit edelim, çözümleri de birlikte ortaya koyalım, ondan sonra da hep birlikte bunu hayata geçirelim.' demiştir. Neticede alkışladığımız, desteklediğimiz bu davranıştır, bunun sonucunda ortaya çıkan belgedir. Yoksa TBB herhangi bir siyasi partinin destekçiliğini yapmamaktadır. Karşıtlığını da yapmamaktadır."

Marifetin iltifata tabi olduğunu belirten Feyzioğlu, "Doğru yapıldıysa 'doğru' diyeceğiz. Bunu hep birlikte yaptık. Bunun dışında bilip bilmeden, okumadan, anlamadan, hatta hukukçu bile olmadan artık trajikomik seviyede açıklamalar yapılmaktadır. Bunları geçiniz bir kalemde." ifadelerini kullandı.

Bugün açılan TBMM'nin önünde Yargı Reformu Paketi'nin bulunduğunu dile getiren Feyzioğlu, bu paketin bir numaralı maddesinin de sınav olduğunu belirtti.

Feyzioğlu, "TBMM'den bir istirhamım var. Mevcut tüm öğrencileri de kapsar şekilde bu sınavın geçmesi lazımdır. Diplomalar ve avukat ruhsatlarının duvar süsü olmasını istemiyorsanız, lütfen bu kanuna ek bir madde koyup da bunu 4 yıl sonraya ertelemeyin." dedi.

Emine Bulut cinayeti

Konuşmasının ardından bir gazetecinin "9 Ekim'de görülecek Emine Bulut cinayeti davasına TBB olarak müdahil olacak mısınız?" sorusu üzerine Feyzioğlu, şu yanıtı verdi:

"Davalardaki müdahale yetkimizi maalesef mahkemeler kabul etmiyor ama biz oraya gidiyoruz, gözlemcilik yapıyoruz, raporluyoruz. En az resmi müdahale sıfatı almak kadar etkili oluyoruz. Önemli olan adil yargılamanın sağlanmasıdır. Ceren Damar'da da oradaydık, Emine Bulut'ta da orada olacağız. Türkiye'nin neresinde halkımızın yakından ilgilendiği ve dezavantajlı bazı gurupların mağduriyet hissine kapıldığı bir dava, duruşma, soruşturma olsa TBB ve barolarımız mutlaka gözlemektedir adil yargılama açısından."

Feyzioğlu ve Kırıkkale Barosu Başkanı Erol Çakır, konuşmaların ardından stajyerliği biten avukatların ruhsat belgelerini verdi.

Törene, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Adalet Komisyonu Başkanı Ramazan Akbal, 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Eray Temizkan, avukatlar ve aileleri katıldı.