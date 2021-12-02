TRAKAF'tan Başkan Gerenli'ye ziyaret! - Son Dakika

Ziyarette avcılık ve atıcılık faaliyetlerinin yanı sıra gerçekleştirilebilecek iş birlikleri konuşuldu.

Korona virüs önlemleri kapsamında Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası'ndaki eski nikah salonunda gerçekleşen görüşmede TRAKAF Başkanı Çetin Karakoç Başkan Gerenli'ye avcılık ve atıcılık dünyasına vermiş olduğu desteklerden dolayı çiçek hediye etti. Öte yandan Enez Avcılar Kulübü Başkanı Yalçın Bitikli de Başkan Gerenli'ye plaket takdim etti. Sıcak bir ortamda gerçekleşen görüşmede Lüleburgaz Belediyesi'nin atıcılık faaliyetleri için yapacağı çalışmaların yanı sıra avcı ve atıcıların gerçekleştirdiği faaliyetler konuşuldu.