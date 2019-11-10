Son Dakika Haberleri: "TRAKOD" lösemili çocuklara destek turu düzenledi
Son Dakika Güncel 'TRAKOD' lösemili çocuklara destek turu düzenledi

"TRAKOD" lösemili çocuklara destek turu düzenledi

7 saat önce

Trakya Klasik Otomobilciler Derneği (TRAKOD) üyeleri, lösemili çocuklara destek turu düzenledi.

Trakya Klasik Otomobilciler Derneği (TRAKOD) üyeleri, lösemili çocuklara destek turu düzenledi.

TRAKOD ve LÖSEV'in Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik bir alış veriş merkezi önünden başladı.

Lösemiyi yenmiş çocuklar ve aileleri klasik otomobil sevenlerin araçlarına bindi. Dernek üyeleri tıbbi maske ile direksiyon başına geçerek hastalığı yenen çocuklara ve ailelerine şehir turu attırdı.

Tarihi köprüler geçildikten sonra Karaağaç Mahallesi'ndeki Trakya Üniversitesi Şerbet Evi'ne giden konvoy, burada bir süre sohbet etti. Daha sonra çocuklar ve aileler yine konvoy ile evlerine bırakıldı.

Trakya Bölgesi, LÖSEV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:54 Kaynak: AA
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