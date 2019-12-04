Son Dakika Haberleri: Traktör 300 metre uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
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Traktör 300 metre uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

6 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Traktör 300 metre uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, System.String[]

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Alaplı ilçesindeki Kozdere mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Koçyiğit idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak yaklaşık 300 metreden uçuruma yuvarlandı. Devrilen traktörü gören şantiye çalışanları, durumu Jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Alaplı itfaiye ile sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücü Yusuf Koçyiğit'in hayatını kaybettiği tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Koçyiğit'in cansız bedeni traktörün altından çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Alaplı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:28 Kaynak: İHA
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