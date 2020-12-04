Traktör ağaç köklerine zarar verince atlar yeniden sabana koşuldu - Son Dakika

Traktör ağaç köklerine zarar verince atlar yeniden sabana koşuldu

04.12.2020 09:24

Traktör ağaç köklerine zarar verince atlar yeniden sabana koşuldu Çiftçiler bu defa fakirlikten değil ağaçların köklerini korumak için eskiye döndü Aydın'ın üretimde lider olduğu incir ve kestane bahçelerinde üreticiler eski usul toprak işlemeye geri döndü.

Traktör ağaç köklerine zarar verince atlar yeniden sabana koşuldu

Çiftçiler bu defa fakirlikten değil ağaçların köklerini korumak için eskiye döndü

AYDIN - Aydın'ın üretimde lider olduğu incir ve kestane bahçelerinde üreticiler eski usul toprak işlemeye geri döndü. Son yıllarda incir ve kestaneden iyi para kazanan çiftçilerin ekonomik nedenlerden değil ağaçların kökleri zarar görmesin diye traktörden vazgeçip atları yeniden sabana koştukları belirtildi.

Türkiye'nin en kaliteli incir ve kestanesinin yetiştiği Aydın Dağları'nda havalar kurak gitmesine rağmen çiftçiler arazileri işlemeye başladı. İncirin kilosunun toptan 40 TL'ye kestanenin kilosunun 22 TL'ye kadar satıldığı Aydın'da çiftçiler ağaçları gözü gibi bakmaya başladı. Eskiden ekonomik nedenlerden dolayı traktör alamadıkları için arazilerini at ve öküzlere sabana koşarak işleyen kestane ve incir üreticileri bu defa parasızlıktan değil ağaçların yüzeye yakın yerlerdeki kökleri zarar görmesin diye yeniden atlarla tarım yapmaya başladı.

Bugün incir ve kestane üreticisi için traktör almanın artık zor olmadığını hatta birçok çiftçinin sıfır traktör aldığını belirten Köşk Sarıçam Mahallesi çiftçilerinden Mustafa Bingöl, atlarla çift sürmenin traktöre göre daha maliyetli olmasına rağmen kestane ve incirlikleri gündeliği 300 TL'ye sürdüklerini söyledi. Bir çift at ile çift süren kişinin aylık 9 bin lira para kazandığını ve yaylalarda işsizlik diye bir şeyin olmadığını belirten Mustafa Bingöl, "18 yaşındayım atlarla çift sürerek aylık 9-10 bin lira para kazanıyorum. Yaylalarda iş sorunu yok. Herkes çalışacak insan arıyor" diye konuştu.

Atlar ağaçların köklerini koparmadan sürüyor

Eskiden yaylalarda üretim yapan çiftçilerin traktöre hasret olduğunu ancak son yıllarda incir ve kestanenin para etmesi ile birlikte artık herkesin normal bir traktörden öte 4 çeker sıfır traktör aldığını belirten Ersoy Karaca, "Arazi yapısının yanı sıra saban çekerken ağacın köklerini de kırdığı için çift sürerken atları tercih etmeye başladık. Traktör aşırı güçlü olduğu için sabana kök geçince koparıp gidiyor. At ve öküz ise kök geçtiğinde yükü ağırlaştığı için işaret veriyor ve ağaçların kökleri zarar görmeden toprağı sürüyoruz" dedi.

Traktör ağaç köklerine zarar verince atlar yeniden sabana koşuldu
Traktör ağaç köklerine zarar verince atlar yeniden sabana koşuldu
Traktör ağaç köklerine zarar verince atlar yeniden sabana koşuldu
Traktör ağaç köklerine zarar verince atlar yeniden sabana koşuldu
Traktör ağaç köklerine zarar verince atlar yeniden sabana koşuldu
Traktör ağaç köklerine zarar verince atlar yeniden sabana koşuldu

Türkiye, Traktör, Tarım, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Traktör ağaç köklerine zarar verince atlar yeniden sabana koşuldu - Son Dakika Ekonomi


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