Traktör altında can pazarı: 3 yaralı - Son Dakika

Traktör altında can pazarı: 3 yaralı

Traktör altında can pazarı: 3 yaralı Hançer Timi yaralıları sakinleştirip moral vermek için uğraş verdi Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Traktör altında can pazarı: 3 yaralı

Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'den açıklama: Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
Meclis'te gerginlik! İsmet İnönü'ye yapılan Führer benzetmesi sonrası tansiyon yükseldi

Hançer Timi yaralıları sakinleştirip moral vermek için uğraş verdi

ADIYAMAN - Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Traktör altında kalan çift, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Özel Harekat Tabur Komutanlığı yakınlarında tarla sulamasından dönen Mahmut Acar idaresindeki 02 AAR 514 plakalı Massey Ferguson marka traktör, şarampole devrildi. Devrilme esnasında traktörde bulunan Songül Acar kendisini traktörden atarken traktör sürücüsü Mahmut Acar ile eşi Remziye Acar, traktör altında kaldı. Traktörün devrildiğini fark eden Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli askerler olay yerine koştu. Buraya gelen askerler 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralılara devrilen traktör altından çıkarmak için yoğun uğraşlar sarf etti. Ekipler yaralıları traktör altından çıkarabilmek için mücadele ederken Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı Hançer Timi ise yaralıların ellerinden tutarak onlara moral verip sakinleştirmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulundukları yerden çıkarılan yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara taşındı. Şarampolde bulunan yaralılar Hançer Timinin kol kola girip bir birlerini çekmesiyle yaralılar çıkarıldı. Ambulanslara alınan çift ile traktörden atlayarak yaralanan Songül Acar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Remziye ve Mahmut Acar çiftinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken Songül Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mahmut Acar, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 17:25 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Traktör altında can pazarı: 3 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:58 Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı 18:08 Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı 17:46 Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı 17:29 Bakan Koca, patlama sonrası sızan gazlar nedeniyle tansiyon ve solunum sıkıntısı olanları uyardı 16:39 Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 14:41 Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:45 Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı 12:18 Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:49 Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
23:14
Meclis'te gerginlik! İsmet İnönü'ye yapılan Führer benzetmesi sonrası tansiyon yükseldi
23:13
Gaziantep FK, deplasmanda Denizlispor'u 1-0 yendi
22:53
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili can sıkan sözler: Büyük umutlara kapılmayın
22:44
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
22:19
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
21:53
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
21:50
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
21:07
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
Sokak ortasında kadını darbeden şahıs tutuklandı
20:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 00:18:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Traktör altında can pazarı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]