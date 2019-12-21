Traktör altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Traktör altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Traktör altında kalan sürücü hayatını kaybetti

7 saat önce

Kırıkkale'de takla atan traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

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Kırıkkale'de takla atan traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Aşağıkarakısık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Ergül (25) idaresindeki traktör kontrolden çıkması sonucu devrildi. Olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Ergül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Buradaki incelemenin ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:58 Kaynak: İHA
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