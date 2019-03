Traktör Arena Yarışması Birincisine Başak Traktör Verildi

Başak Traktör ana sponsorluğunda Bereket Tv tarafından düzenlenen traktör yarışmasını kazanan Tokatlı Ahmet Tarık Oral, traktörü eşi Ahu Oral'a armağan etti.

Türkiye'nin dört bir yanından binlerce çiftçinin başvurduğu yarışma, her bölgeden seçilen toplam 200 çiftçinin katılımı ile gerçekleştirildi. 19 Mayıs 2018'de başlayan ve üç kulvarda tamamlanan yarışmada Edirneli Hayati Yazıcıoğlu ve Tokatlı Ahmet Tarık Oral finale kaldı.



Kazanan SMS oylarıyla belirlendi



Kasım ayında düzenlenen final yarışmasında, Traktör Arena yarışmasının kazananı 81 ilden gelen SMS oylarıyla belirlendi. En çok oyu alan finalist Ahmet Tarık Oral, Traktör Arena yarışmasını kazanan isim oldu.



Ödül tokat'ta teslim edildi



Üç kuşaktır çiftçilik yapan 25 yaşındaki Ahmet Tarık Oral'a ödülü Tokat'ın Zile ilçesi Temecük Köyünde takdim edildi. Başak Traktör'ün 2075S Plus modelinin ödül olarak verildiği yarışmada, Tokatlı çiftçi Ahmet Tarık Oral, traktörü, başarısında önemli payı bulunduğunu belirttiği eşi, 2 ve 3 yaşındaki çocuklarının annesi Ahu Oral'a takdim etti.



Yarışmayı kazanmasında beş yıl önce evlendiği eşi Ahu Oral'ın büyük payı bulunduğunu kaydeden Ahmet Tarık Oral, "Eşimin desteği olmasaydı kazanamazdım. Onun varlığı ve desteği beni motive eden en büyük etkendi. Bu sebeple ödülü eşime armağan ediyorum. Traktörün ruhsatı eşimin üzerine çıkacak" dedi.



"Yarışmayı genç bir çiftçinin kazanması güzel bir duygu"



Tokatlı genç çiftçiye 2075S Plus modeli Başak Traktörü teslim eden Başak Traktör Satış ve Pazarlama Direktörü Gökhan Bayramoğlu, "Bu yarışmayı genç bir çiftçinin kazanması çok güzel bir duygu. Babasından teslim aldığı bu mesleği çocukluğundan beri yapan Ahmet Tarık Oral'ı tebrik ederek başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

