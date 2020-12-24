Traktör, çay ocağının bahçesine girdi - Son Dakika

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, ismi öğrenilemeyen sürücü, arıza yapan traktörünü başka bir traktörle çekmek isterken, çeki halatı koptu. Halatın kopması sonucu kayan traktör, yol kenarındaki çay ocağının bahçesine girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün öğle saatlerinde, Kaynarca Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü arıza yapan traktörünü tamir ettirmek için başka bir traktöre bağlayarak sanayiye götürmek istedi. Bu sırada çeki halatının kopması sonucu kayan traktör, kaldırıma çarptıktan sonra bir çay ocağının bahçesine girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sırasında çay ocağının önünde oturan işletme sahibi Mustafa Oskay, "Traktörün çeki halatı çıkınca kaldırıma çarpıp buradaki duvara çarpıp dükkana girmeden durdu. Traktörü çeken sürücünün de bir suçu yok aslında, kaza işte" dedi.