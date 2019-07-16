Traktör dereye devrildi: 3 yaralı
2 saat önce
Amasya'da traktör dereye devrildi, 3 kişi yaralandı.
Amasya Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:29 Kaynak: AA
'da traktör dereye devrildi, 3 kişi yaralandı. Muharrem Çam
'ın kullandığı 05 RD 807 plakalı traktör, Sevincer köyü yakınlarında Kuruçay
Deresi'ne devrildi.
Kazada, sürücü ile Erhan Çam ve Ufuk Keskin
yaralandı.
Traktörün altında sıkışan yaralılar, Amasya Belediyesi
itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, 112 Acil Servis
ekiplerince Amasya Üniversitesi
Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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