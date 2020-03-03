Traktör dereye devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Traktör dereye devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Traktör dereye devrildi: 3 yaralı

6 saat önce

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde traktörün dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde traktörün dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gürkan Yaygın'ın kullandığı 54 UC 124 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde yol kenarındaki dereye yuvarlandı.

Kazada sürücü ve traktörde bulunan Bilal ve Havva Yaygın yaralandı. Devrilen traktörün altında kalan Bilal ve Havva itfaiye, sağlık ekipleri ile vatandaşlar tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Traktör dereye devrildi: 3 yaralı

Organize Sanayi Bölgesi, Sakarya, Ferizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:47 Kaynak: AA
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