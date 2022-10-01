Traktör dereye devrildi, sürücü kurtarılamadı

SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde, Çark Deresi'ne devrilen traktörün sürücüsü Muharrem Adıbelli (59), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 10.30 sıralarında, Halit Molla Caddesi'nde meydana geldi. Muharrem Adıbelli'nin kullandığı 54 B 8366 plakalı traktör, kontrolden çıkarak yol kenarındaki Çark Deresi'ne devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Ekipler, suya gömülen traktörün altında kalan Adıbelli'yi çıkardı. Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adıbelli, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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