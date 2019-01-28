Son Dakika Haberleri: Traktör Devrildi: 1 Ölü

Traktör Devrildi: 1 Ölü

1 saat önce

Şanlıurfa'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Traktör Devrildi: 1 Ölü, System.String[]
Şanlıurfa'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, merkez Haliliye ilçesine bağlı Örencik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarlasını süren Hamit Çitçi'nin (25) kullandığı traktör devrildi. Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Çiftçi, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çitçi'nin cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:19 Kaynak: İHA

Haliliye, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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