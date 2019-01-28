Traktör Devrildi: 1 Ölü
1 saat önce
Şanlıurfa'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa
'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza, merkez Haliliye
ilçesine bağlı Örencik
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarlasını süren Hamit Çitçi'nin (25) kullandığı traktör devrildi. Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Çiftçi, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çitçi'nin cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu
morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:19 Kaynak: İHA
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