Son Dakika Haberleri: Traktör devrildi: 1 ölü

Traktör devrildi: 1 ölü

4 saat önce

Adıyaman'da kullandığı traktörün altında kalan 71 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Traktör devrildi: 1 ölü, System.String[]
Adıyaman'da kullandığı traktörün altında kalan 71 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Burunçayır Köyünde Nuri Kaplan (71) yönetimindeki 63 FB 690 plakalı traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan Kaplan, vefat etti.
Bulunduğu yerden çıkarılan Kaplan'ın cesedi, sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:48 Kaynak: AA
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