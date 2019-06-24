Traktör devrildi: 1 ölü
1 saat önce
Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Aşağıkalecik köyünde traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:59 Kaynak: İHA
'in Musabeyli
ilçesine bağlı Aşağıkalecik köyünde traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Dönmez
yönetimindeki 66 AD 311 plakalı traktör Musabeyli ilçesi Aşağıkalecik köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile devrildi. Traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Dönmez bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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