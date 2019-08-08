Traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafk kazasında 1 kişi, hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Çorum Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:21 Kaynak: İHA
'un Alaca
ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafk kazasında 1 kişi, hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, Büyükhırka
köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.D. yönetimindeki traktör Kayayaprak mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ve traktörde bulunan H.H.D. ve D.D. yaralanırken, A.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
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