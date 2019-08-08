Son Dakika Haberleri: Traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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Traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafk kazasında 1 kişi, hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]
Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafk kazasında 1 kişi, hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Büyükhırka köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.D. yönetimindeki traktör Kayayaprak mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ve traktörde bulunan H.H.D. ve D.D. yaralanırken, A.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
Alaca, Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:21 Kaynak: İHA
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