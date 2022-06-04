Kaza, Muratlı'nın Aşağısevindikli Mahallesi ile Yukarısevindikli Mahallesi arasında meydana geldi. İddiaya göre; S.T. sevk ve idaresindeki traktör, henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde devrildi. Tek taraflı kazada traktör sürücüsü S.T. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan yaralı sürücü S.T., ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi 'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Traktör devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.