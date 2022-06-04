Traktör devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Traktör devrildi: 1 yaralı

04.06.2022 18:17
Traktör devrildi: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Kaza, Muratlı'nın Aşağısevindikli Mahallesi ile Yukarısevindikli Mahallesi arasında meydana geldi. İddiaya göre; S.T. sevk ve idaresindeki traktör, henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde devrildi. Tek taraflı kazada traktör sürücüsü S.T. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan yaralı sürücü S.T., ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay mahalline intikal eden jandarma ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağlarken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Traktör devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Traktör devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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